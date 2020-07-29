10 yıl sonra Trabzon'a gelen kupa
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıllık kupa hasretine son verdi.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek 10 yıllık kupa hasretine son verdi. En son 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan bordo mavililer, 10 yıl sonra 9'uncu kupasını müzesine götürdü.
Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez oynadığı Türkiye Kupası Finali'nden mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Maçı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte izledi.
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