10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'i kocası katletmiş

25 Şubat 2021 Perşembe, 11:24





10 yıldır kayıp olan ve yakınlarının Müge Anlı'nın programında aradığı Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.

ÇOCUKLARINA 'BAŞKASINA KAÇTI' DEMİŞ

Müge Anlı yayında cinayete ilişkin şunları söyledi: "Osman Biçer cinayeti daha önce planlamış. 10 yıl önce Osman eşini arayarak Çatalca'ya çağırıyor. "Burada bir çiftlik buldum, senin de görmen gerekiyor" diyor. Güldane de eşi Osman'ın yanına gidiyor. Osman eşi Güldane'yi Büyükçekmece'de bir tarlaya götürüyor ve burada bıçaklıyor. Kadını cinsel organından bile bıçaklamış. Kumda bir gün saklamış ertesi gün yine o araziye giderek toprağa gömmüş.

Osman Biçer, Güldane'nin ailesine ve çocukları Barış'a ise annelerinin başka bir adamla kaçtığını söylemiş. Daha sonra Osman Biçer eşinin gıyabında boşanma davası açıyor ve üstüne iki evlilik daha yapıyor."

Güldane Biçer

ANNE, KIZININ KEMİKLERİ ÇIKARILIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Müge Anlı Güldane Biçer cinayetindeki acı tesadüfü de izleyiciler ile paylaştı, "Güldane'in annesi uzun süredir tedavi görüyordu. Yaşlı kadın "Allah'ım kızımı bulmadan canımı alma" diye hep dua edermiş. Kızının kemiklerinin çıkarıldığı dakikalarda anne hayatını kaybetti. Nasıl bir tesadüftür bilmiyorum ama tüylerim diken diken oldu."

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çelişkili ifadelerin ardından BCumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Eşi Güldane Biçer'i öldürdüğünü ve Büyükçekmece Karaağaç'ta göl kenarına gömdüğünü itiraf eden Osman Biçer, sonrasında da polise gidip kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer'in ifadesinde söylediği göl kenarına gidip çalışma başlatan ekipler, Güldane Biçer'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve kıyafetlere ulaştı.

Osman Biçer gözaltına alındı.



