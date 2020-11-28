‘100 bin sağlıkçı alınmalı’

28 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Heybet Aslanoğlu, sağlıkta 12 bin atamanın sahanın ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğunu vurgulayarak “Sadece atama değil ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Türkiye’nin acil ihtiyaç duyduğu sağlık personeli 100 bin civarındadır. Bu ülkede atanmayı bekleyen 500 bin üzerinde sağlık mezunumuz var. Bu zor günlerde Sağlık için kaynak ayırıp kadro açamıyorsak ne zaman yeterli kadro açacaksınız” diye sordu.

‘ŞAKA YAPMIYORLAR’

50 binin üzerinde sağlık personelinin Covid-19’a yakalandığı için hizmet veremediğini vurgulayan Aslanoğlu, “İş yükü oldukça artan sağlık emekçileri tükeniyoruz derken şaka yapmıyorlar. Birçok işyerinde sağlık personeli yetersizliğinden hizmet verilemez noktaya gelinmiştir. Her serviste birkaç sağlık personeli Covid-19 olmuş durumda ve nöbet listeleri dönmemektedir” dedi.