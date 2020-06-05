100 kişinin katledildiği saldırı için ‘Daha iyisi olabilirdi’ mesajı atan Abdurrahman Gülseren hakkında dava açıldı

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Gar katliamına ilişkin “Katliamı kınıyorum, daha iyisi olabilirdi :)” şeklinde paylaşım yapan, “ülkücü kökenli” olduğu ifade edilen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) öğrencisi Abdurrahman Gülseren hakkında dava açtı.

Şüphelinin, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılmasını isteyen savcılık, Gülseren’in “IŞİD terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterdiğini” vurguladı.

Ankara Üniversitesi DTCF’de okuyan ve “Ülkü Ocakları’na gittiği” ifade edilen Abdurrahman Gülseren, 10 Ekim 2019 tarihinde, sosyal medya hesabı üzerinden “#10EkimAnkaraKatliamı kınıyorum; daha iyisi olabilirdi. :)” şeklinde paylaşımda bulundu.

Tepki çeken paylaşım üzerine, 10 Ekim katliamı mağdurlarının avukatı Doğukan Tonguç Cankurt, paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma başlatan Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, Gülseren hakkında “terör örgütü IŞİD’in propagandasını yapmak” suçundan iddianame düzenledi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, şüphelinin IŞİD Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen ve birçok kişinin ölümüne neden olan saldırıyı destekler, teşvik eder mahiyette paylaşım yaptığı, bu yolla IŞİD’in cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru göstermek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlatıldı.