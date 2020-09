100 milyon yıl öncesine ait sperm bulundu

Bir grup paleontolog, Myanmar'da 100 milyon yıl öncesinden kalma hayvan spermi buldu. Küçük kabuklu bir hayvanın fosilinin içinde donmuş şekilde bulunan spermin şu ana kadar bulunmuş en eski sperm olduğu belirtildi.

Royal Society's Proceedings dergisinde yayımlanan makaleye göre sperm, 500 milyon yıldır var olan ve bugün bile birçok okyanusta bulunan kabuklu hayvan türünden ostrakodun içinde keşfedildi.

Spermin dişi bir numunenin içinde bulunduğunu belirten uzmanlar, bunun, numunenin aslında ağaç reçinesinin içinde hapsolmadan kısa bir süre önce döllendiğini gösterdiğini söyledi.

Ancak bu keşfi özel yapan şeyin sadece spermin yaşı değil aynı zamanda hacmi. Erkek vücudundan 4.6 kat daha büyük olduğu belirtilen sperm bu sebeple 'devasa' olarak nitelendi.

