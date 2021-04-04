104 emekli amiralin bildirisi hakkında soruşturma başlatıldı
104 emekli amiralin bildirisi hakkında savcılık tarafından TCK 316'dan soruşturma başlatıldı.
104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Emekli amirallerin bildirisini TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirildi.
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