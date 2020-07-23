11 binden fazla yurttaşın Covid-19'la mücadelesi sürüyor

23 Temmuz 2020 Perşembe, 19:59

Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 18 kişi artarak 5 bin 563'e yükseldi.

Türkiye'deki Covid-19'a yakalananların sayısı ise bugün tespit edilen 913 vakayla birlikte 223 bin 315'e yükseldi. Yeni iyileşenlerin sayısı, bugün tespit edilenlerden 238 fazla.

Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı bin 151 kişi aratarak 206 bin 365'e yükseldi. Koronavirüs hastalığı nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısı bin 251 olarak açıklanırken, entübe hasta sayısı da 378 olarak tabloda yer aldı.

"11 BİN 387 YURTTAŞ MÜCADELE VERİYOR"

İlk günden bugüne koronavirüse yakalanan 223 bin 315'in, 5 bin 563'ü yaşamını yitirirken, 206 bin 365'i hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Tespit edilenlere göre şu an enfekte olan 11 bin 387 yurttaş ise koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Bunların bin 251'i yoğun bakımda, 378'i ise entübe durumda virüse karşı koyuyor.

İyileşen hasta sayısının yeni vakadan yüksek olduğunu belirten Fahrettin Koca, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum. " açıklamasında bulundu.