11 günde milyoner oldu
ABD’de bir kişi 11 gün arayla piyangodan ikramiye kazandı.
Güney Carolina’da yaşayan şanslı adam her iki Mega Millions loto biletini de aynı yerden, bir benzin istasyonundan aldı.
Adı açıklanmayan talihli önce 16 Temmuz’da 40 bin dolarlık (341 bin lira) ikramiye kazandı. 27 Temmuz’da ise tam 3 milyon doların (25,5 milyon lira) sahibi oldu.
Diken'in aktardığına göre, her iki bilette de büyük ikramiyeyi yalnızca bir rakamla kaybetse de hala çok şanslı bir adam olduğunu söylemek mümkün.
Mega Millions’da 40 bin dolarlık ikramiye kazanma ihtimali 931 binde 1. 3 milyon dolar kazanma ihtimali ise 13 milyonda bir.
Video Haberler
- Çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
- Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada
- Çorba içmek için durdular, hayatlarını kaybettiler
- İki tekerlek arasında ölümüne yolculuk
- Polis ekiplerinden 'değnekçi'ye suçüstü
- Toprağı kazıp kendini diri diri gömdü
- Alanya'da tekne yangınlarında 4 tekne küle döndü
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul depreminin olasılığını açıklayıp, tarih verdi
- Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Milyonluk müsilaj vurgunu ortaya çıktı
- Sel bölgesinde olan Haluk Levent'ten uyarı
- Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna net yanıt
- Spor yorumcusu canlı yayında fenalaştı!
- İşte yeni koronavirüs kararları
- Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
- Federasyondan Ebrar Karakurt açıklaması