11 günde milyoner oldu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:47

Güney Carolina’da yaşayan şanslı adam her iki Mega Millions loto biletini de aynı yerden, bir benzin istasyonundan aldı.

Adı açıklanmayan talihli önce 16 Temmuz’da 40 bin dolarlık (341 bin lira) ikramiye kazandı. 27 Temmuz’da ise tam 3 milyon doların (25,5 milyon lira) sahibi oldu.

Diken'in aktardığına göre, her iki bilette de büyük ikramiyeyi yalnızca bir rakamla kaybetse de hala çok şanslı bir adam olduğunu söylemek mümkün.

Mega Millions’da 40 bin dolarlık ikramiye kazanma ihtimali 931 binde 1. 3 milyon dolar kazanma ihtimali ise 13 milyonda bir.