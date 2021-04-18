11 ilde FETÖ operasyonu: 47 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 47'sinin yakalandığını duyurdu.

ANKA
18 Nisan 2021 Pazar, 17:17
11 ilde FETÖ operasyonu: 47 kişi yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 47'si yakalandı.

Açıklama şöyle:

"İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 47'si yakalanmıştır."


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