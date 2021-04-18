11 ilde FETÖ operasyonu: 47 kişi yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli 11 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 47'sinin yakalandığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 47'si yakalandı.
Açıklama şöyle:
"İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 60 şüpheliden 47'si yakalanmıştır."
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