11. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması

24 Kasım 2020 Salı, 10:38

KONU: Serbest

KOŞULLAR:

1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.

2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada

ödül almamış olmalıdır.

3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun

300 dpi ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile de kabul edilebilir. Farklı formatlarda

gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.

4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.

5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve

telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.

6- Karikatürler, 1 Mayıs 2021 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.

7- Yarışma sonuçları 31 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacaktır.

8- Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen

karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul

etmiş sayılırlar. Eserler Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de saklanacaktır.

9- Jüri tarafından seçilmiş olan eserler sergilenecek ve albümde yer alacaktır.

10- Ödül töreni 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül

alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir.

Sergi 01 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacaktır.

11- Özel Ödül kazananların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine

aittir. Yarışmada 1. 2. ve 3. olan yarışmacıların yol, konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan

karşılanacaktır.

SEÇİCİ KURUL

Muhammet Tokat (Milas Belediye Başkanı)

Ruhan Selçuk

Kamil Masaracı

İzel Rozental

Ohannes Şaşkal

Tayfun Akgül

Zeynep Özatalay

Muhammet Bakır

Agnes Lanchon

Mehmet Nergiz

Koordinatör

Bülent Örkensoy

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü: 7.500,00 ?

İkincilik Ödülü: 5.000,00 ?

Üçüncülük Ödülü: 3.000,00 ?

Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin

koyacakları özel ödüller.

Not: 08 Mayıs 2021 tarihinde jüri toplantısı yapılacaktır.