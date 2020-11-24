11. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması
11. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması'na katılım şartları belli oldu.
KONU: Serbest
KOŞULLAR:
1- Yarışma tüm çizerlere açıktır.
2- Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir. Ancak başka bir yarışmada
ödül almamış olmalıdır.
3- Teknik serbesttir. Çizer yarışmaya en fazla 5 eserle katılabilir. Eserler orijinal ya da baskıya uygun
300 dpi ve jpg formatında olmak üzere e-posta ile de kabul edilebilir. Farklı formatlarda
gönderilen; açılmayan ve açılamayan dosyalardan kurumumuz sorumlu değildir.
4- Gönderilecek karikatürlerin boyutu en fazla 30x40 cm. olmalıdır.
5- Katılımcılar, eserinin arkasına büyük harflerle adını, soyadını, adresini, e-postasını, ülkesini ve
telefon numarasını yazmalı; kısa bir özgeçmişini zarfın içine koymalıdır.
6- Karikatürler, 1 Mayıs 2021 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmiş olmalıdır.
7- Yarışma sonuçları 31 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacaktır.
8- Yarışmaya gönderilen karikatürler geri gönderilmeyecektir. Dereceye giren veya girmeyen
karikatürler kültürel amaçlı kullanılabilir, yayınlanabilirler. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul
etmiş sayılırlar. Eserler Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de saklanacaktır.
9- Jüri tarafından seçilmiş olan eserler sergilenecek ve albümde yer alacaktır.
10- Ödül töreni 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül
alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecektir.
Sergi 01 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacaktır.
11- Özel Ödül kazananların konaklama ve yemek giderleri karşılanacaktır. Yol masrafları kendilerine
aittir. Yarışmada 1. 2. ve 3. olan yarışmacıların yol, konaklama ve yemek masrafları tarafımızdan
karşılanacaktır.
SEÇİCİ KURUL
Muhammet Tokat (Milas Belediye Başkanı)
Ruhan Selçuk
Kamil Masaracı
İzel Rozental
Ohannes Şaşkal
Tayfun Akgül
Zeynep Özatalay
Muhammet Bakır
Agnes Lanchon
Mehmet Nergiz
Koordinatör
Bülent Örkensoy
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü: 7.500,00 ?
İkincilik Ödülü: 5.000,00 ?
Üçüncülük Ödülü: 3.000,00 ?
Diğer Özel Ödüller: Çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin
koyacakları özel ödüller.
Not: 08 Mayıs 2021 tarihinde jüri toplantısı yapılacaktır.
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