11 yaşındayken amcası tarafından istismar edildi
11 yaşındayken amcası Ö.D. tarafından cinsel istismara uğrayan yüzde 92 Serebral Palsili (beyin felci), engelli Y.D.’nin (14) 2’nci duruşması 25 Haziran’da. Adalet istediğini belirten anne Yıldız Turna (38), Ö.D.’nin tutuklanmasını talep ederek “Davada verilecek kararın, kızımın bugüne kadar çıkaramadığı çığlığa ses olmasını istiyorum. Kızım öldükten sonra haber olmasın” dedi.
Y.D.'nin uğradığı istismar okuldaki rehber öğretmeninin, 23 Ekim 2019’da anne Yıldız Turna’yı aramasıyla ortaya çıkıyor. Anne Turna, şikâyette bulunsa da Ö.D. denetimli serbestlikle bırakılıyor. İlk duruşması Şubat ayında yapılan davanın ikinci duruşması 25 Haziran’da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Anne Yıldız Turna, kızı Y.D.'nin, istismara uğradığı için şu an ilaç kullandığını belirterek, "Psikolojisi bozuldu. Sürekli kendinden, yüzünden utandığını, hep ölmek istediğini söylüyor. ‘Yapma amca acıyor’ çığlıklarıyla uyanıyor. Olayı dün gibi hatırlıyor" ifadelerinde bulundu.
'NASILSA KONUŞAMIYOR' DİYE
Kızının istismara uğradığını öğrenmeden önce Ö.D.’nin kendisine hep, “Yenge nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı?” şeklinde yaklaştığını belirten Turna, “Kızım engeli olduğu için, ‘Nasılsa konuşamıyor, kimseye anlatamaz’ diyerek bunu yaptı. Şimdi de, ‘Kızı hiç tek başına almadık, kardeşiyle geliyordu, hiç yalnız kalmadı’ diyorlar. Asla böyle bir şey yok, kızım hep tek gidiyordu. Hangi amca bugün yeğeniyle yalnız kalmamış?” diye sordu.
‘YÜZLERCE ÇOCUK VAR’
Boşandığı ve uzaklaştırma kararı olan Ü.D.’nin, bir kez bile kızıyla konuşmadığını vurgulayan Turna, “Babası Ü.D., ‘Benim kardeşim yapmaz, yapsaydı onu öldüreceğimi çok iyi biliyor’ diyor. Madem öyle gel kızını dinle dediğimde de ‘Gelipte, kızımı dinlersem, kızıma inanmaktan korkarım’ diyor. Bir kere olsunda kızını karşına alıp da ona bir şey sormadı” dedi. Kızın ölmesini istemediğini söyleyen Turna şu çağrıda bulunuyor: “Kızım gibi sesini çıkaramayan yüzlerce çocuk var. Davada verilecek kararın, kızımın bugüne kadar çıkaramadığı çığlığa ses olmasını istiyorum. Kızım öldükten sonra haber olmasın.”
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