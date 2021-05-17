111 yaşındaki Avustralyalı, uzun yaşamın sırrını açıkladı: Tavuk beyni yemek

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:07

Avustralya'da yaşayan Dexter Kruger, bugün itibariyle 111. yaşının 124. gününü tamamlayarak 2002'de ölen 1. Dünya Savaşı Gazisi Jack Lockett'ten bir gün daha uzun yaşamış oldu ve Avustralya'nın en yaşlı insanı unvanına kavuştu.

Avustralya medyasına konuşan Kruger, uzun yaşamanın sırlarından birinin 'tavuk beyni yemek' olduğunu söyledi.

Queensland'da bir huzurevinde yaşayan 111 yaşındaki adam, "Tavuk beyinleri. Biliyorsunuz, tavukların bir kafası var ve içinde beyin var. Ve onlar küçük lezzetli şeyler" ifadelerini kullandı.

Kruger'in 74 yaşındaki oğlu Greg ise, babasının basit taşra yaşamının uzun yaşamasında etkili olduğunu söyledi.

Huzurevi müdürü Melani Calvert ise, otobiyografisini yazan Kruger'in, huzurevinin 'muhtemelen en keskin zekalı konuklarından biri' olduğunu söyledi. Calvert, "Hafızası, 111 yaşındaki birine göre muhteşem" dedi.

Avustralya'nın resmi kayıtlara göre en yaşlı insanı ise, 2002'de 114 yıl 148 gün yaşayan Christina Cook'tu.