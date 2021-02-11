‘112 Acil’i arayıp evlenme teklifi eden de var, eşinden ayrıldığı için sohbet etmek isteyen de’

11 Şubat 2021 Perşembe, 15:15

11 Şubat Avrupa 112 Günü nedeniyle Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, "Buraya düşen çağrıların yüzde 85’i ne yazık ki asılsız çağrılar olarak değerlendiriliyor. Sadece yüzde 15’i gerçek" dedi.

ÇOCUĞUNU UYUTMAK İSTEYEN, EVLENME TEKLİFİ EDEN, EŞİNDEN AYRILAN...

Asılsız aramalar yapan 40 kişiye 2020 yılında cezai işlem uygulandığını söyleyen Gövce, şöyle konuştu:

"Mesela, bir vatandaşımız bizi arayıp, ‘ablacım sizin bu kadar erken açacağınız aklıma gelmezdi, müzik çok hoş, çocuğumuzu uyutuyorduk niye açtınız ki’ diyor. Böyle komik diyaloglar da yaşayabiliyoruz. Oradaki melodi çocuğun hoşuna gidiyormuş, onun için arayanlar var. Evlenme teklif eden, sohbet etmek isteyen, eşinden ayrıldığı için arayıp derdini anlatmak isteyenler var. Vatandaşlarımız, bu gibi gereksiz aramaların Kabahatler Kanunu'na göre bir yaptırımı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Arada bir trafik kazası veya ev yangını söz konusu olduğunda, çağrı merkezi gereksiz yere rahatsız edildiği zaman asıl çağrıları ne yazık ki göremiyoruz ve can ve mal kaybına neden olabilecek ölçüde sıkıntılar yaşanabiliyor."

'DUYULMAYACAK KÜFÜRLERİ DUYUYORUZ'

Çağrı alıcı personeli Sevgi Altınöz ise gereksiz çağrıların kendilerini rahatsız ettiğini ve bu nedenle bazen ciddi vakalara cevap veremediklerini aktararak, "Muhabbet etmek istiyorlar, konuşmuyorlar, bazen gereksiz konuşmalar yapıyorlar. Dalga geçen konuşmalarla karşılaşıyoruz, duyulamayacak küfürleri duyuyoruz" dedi.