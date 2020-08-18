115 mülteci susuzluktan bitkin halde bulundu

18 Ağustos 2020 Salı, 19:37

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen Polis Uygulama Noktası'nda görevli polisler şüphe üzerine bir TIR'ı durdurarak arama yapmak istedi.

Polisin TIR'ı durdurması üzerine, bazı mülteciler araçtan atlayarak kaçmak istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kaçan bazı göçmenler polis tarafından yakalandı. Sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde olan göçmenler, TIR'ın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştı.

"TERÖRDEN KAÇIP AVRUPA'YA GİDECEKTİK"

TIR'da bulunanların içinde bulunan Afganistanlı bir göçmen, "Afganistan'da Taliban var, DEAŞ var, Amerika var. Terörden kaçıyorum. İstanbul'a gidip oradan da Avrupa'ya gidecektik" dedi.

Göçmenler 2 gündür aç susuz yolculuk yaptıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.