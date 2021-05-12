118 HSK üye adayından 25’inin AKP ile ilişkisini tespit eden CHP şerh koyacak

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

TBMM’nin seçeceği 7 Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) üyesine yönelik komisyon çalışmaları sürüyor. Aday adaylarının başvurularının değerlendirildiği alt komisyon, 7 Mayıs’ta başlattığı inceleme sürecini tamamladı.

HSK üyesi olabilmek için TBMM’ye başvuruda bulunan 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yükseköğretim üyesi ve 43 avukat olmak üzere 118 aday adayının başvuru dosyalarını inceleyen 5 üyeli alt komisyon, adaylık kriterlerini taşıyan isimleri, 17 Mayıs’ta Karma Komisyon’a bildirecek.

CHP’nin, 118 aday arasından “siyasi partilerden adaylığı bulunan”, “sosyal medya hesaplarından siyasi tartışmalara taraf olan” yaklaşık 25 aday adayı belirlediği, bu isimlerin seçime katılmasının “yargı etiğine uygun olmadığı”na yönelik şerhini ve “HSK üyelerinin liyakate göre belirlenmesi gerektiği” yönündeki çağrısını raporlaştıracağı öğrenildi. Başvuruları, “TBMM’nin belirlediği şekli şartlara” göre değerlendiren alt komisyonun CHP’li üyesi Levent Gök’ün bu raporu hazırlayacağı öğrenildi.

CHP’li Gök, alt komisyonun 7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği toplantıda da hâkimlerin ve yüksek yargıçların göreve atanmalarında, görev yaparken ve aldıkları kararlarla bağımsız olmalarının önemine dikkat çekerek, “Hâkimler hiçbir siyasi partinin hâkimi olmamalıdır, hiçbir siyasi görüşün temsilcisi olmamalıdır, hâkimler hâkim oldukları için ve verdikleri kararlarla anılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

‘298’E DİKKAT ÇEKİLECEK’



Edinilen bilgilere göre Gök’ün hazırlayacağı raporda, “298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Kanunu” anımsatılarak, “hâkim ve savcıların, diğer kamu görevlilerinden farklı olarak siyasi partilerden aday olmak için istifa ettikleri yargı görevlerine geri dönemediklerine” dikkat çekilecek. Bu kapsamda, “Adaylık başvurusu yapan ve daha önce siyasi partilerden aday olmuş isimlerin HSK üyeliği için seçime girmesinin” mevzuata da aykırı olduğu vurgulanacak. Gök’ün raporunda mevzuatta da yer aldığı şekilde, “siyasi görüşü ortaya çıkan kişilerin hâkimlik ve savcılık görevi yapamayacağına” yönelik uyarıda bulunacağı öğrenildi.