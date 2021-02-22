12 Dev Adam Hırvatistan'ı devirdi!

12 Dev Adam gruptaki son maçında Hırvatistan'ı devirdi. Maçı Ekrem İmamoğlu da izledi.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2021 Pazartesi, 21:40
12 Dev Adam Hırvatistan'ı devirdi!
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EuroBasket Elemeleri maçında A Milli Basketbol Takımımız ile Hırvatistan prestij maçında karşılaştı. Geçen hafta sonu finalleri garantileyen 12 Dev Adam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da izlediği maçta güçlü rakibi 84 - 78 yendi.

Milli takımımız şu isimlerden oluştu.

Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes)

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Şehmus Hazer (Beşiktaş Icrypex)

Alperen Şengün (Beşiktaş Icrypex)

Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)

Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko)

Göksenin Köksal (Galatasaray)

Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)

Berk Uğurlu (Tofaş)

Samet Geyik (Türk Telekom)


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