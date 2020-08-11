12 milyon Avro’luk kredi nereye gitti?

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Belediyenin mali işlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı Hamza Çam ise “12 milyon Avro, 2010 yılında Kırşehir’in yeraltındaki tüm asbestli borularının değiştirilmesi için çekilmiş bir kredi. 2015 yılında ödenmeye başlanmış ve biz hâlâ 5. ve 11. aylarda olmak üzere yılda 2 kez Avro üzerinden ödüyoruz bunu. Her taksiti 2 milyon 200 bin TL gibi bir rakam olmak üzere yılda 4 buçuk milyona yakın bir rakam ödüyoruz. Bununla ilgili belediyenin su gelirlerinin yüzde 24’ünün karşılığında bir sözleşme yapılmış. Şu ana kadar 5 yıl boyunca ödeme yapıldı ve yaklaşık 2039 yılına kadar ödemelerin devam edeceği öngörüsü var” dedi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP’li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yurttaşlardan iletilen şikâyetlerin birçoğunu “su patlaklarının” oluşturduğunu söyledi. Şikâyetler sonrasında tamir için bölgeye giden ekiplerin “Kırşehirlinin kullandığı içme suyunun hâlâ asbestli borulardan verilmeye devam edildiğini gördüklerini” ifade eden Ekicioğlu, meydana gelen su patlaklarının asıl nedeninin de bu olduğunu kaydetti. Ekicioğlu, şunları söyledi:

“Şu anda şehrimizin birçok yerinde hem asbestli hem de yeni hat üzerinden su verilmiş. Mesela 27 Evler’de, 2 apartmandan vatandaşlar, ‘Evlerimizin bodrumlarına su doluyor’ diye şikâyette bulundu. Bir kadın yönetici gelerek ‘Biz bunu 10 senedir çözemedik’ dedi. Su işleri ekiplerimiz gitti ve orada yapılan çalışmada baktık ki su, asbestli borulardan verilmiş. Asbestli boruyu devre dışı bırakarak yeni borularla bağlantıyı sağladık. Hem vatandaşın sorunu çözüldü hem de asbestli borulardan kurtulmuş olduk. Yani şehrin içinde asbestli borular duruyor ve o hatların hepsinde su var. Bizler de buldukça ve arıza oldukça bu boruları devre dışı bırakarak su hattını yeni borularla veriyoruz.”