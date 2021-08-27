12 yaşındaki yazılımcı çocuk NFT koleksiyonuyla 400 bin dolar kazanmaya ilerliyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 10:32

Kendi NFT koleksiyonunu oluşturan 12 yaşındaki çocuk 400 bin dolar kazanmaya ilerliyor.

Ahmed, beş yaşındayken, web geliştiricisi babası İmran’ı izledikten sonra programlamaya başladı.

Benyamin Ahmed'in yazılımcılık süreci Bloomberght'de şöyle anlatıldı:

"HTML ve CCS ile başlayan Ahmed, ardından Javascript ve diğer programları da öğrenerek kodlama yeteneklerini geliştirdi. Ahmed'in dikkatini son olarak NFT (non fungible token) yani bölünemeyen ve aynısından bir daha üretilmesi mümkün olmayan dijital varlıklar, akıllı sözleşmeler ve kodlama koleksiyonları çekmeye başladı. CNBC Make It ekibi ile görüşen Ahmed, “Bu yılın başlarında NFT’leri öğrendim ve çok etkilendim çünkü NFT’leri blockchain üzerinden kolaylıkla transfer edebiliyor, el değiştirebiliyorsunuz” dedi. Ahmed bunun ardından kendi NFT koleksiyonunu oluşturmaya karar verdi. Bu yazın başlarında oluşmaya başlayan ve Minecraft Yee Haa denilen ilk koleksiyon 40 renkli pikselize avatardan oluşuyor. "

NFT NEDİR?

Türkçe karşılığı "değiştirilemez para-çip" olan non-fungible token (NFT) blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token demek. Alışılagelmiş coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı mutlak olan bir varlık.

En basit tabirle değiştirilemez ve benzersiz olarak tarif edilebilecek nonfungible tokenler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretiliyor. NFT genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih edilir. Kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrim içi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi şekillerde karşımıza çıkar. Bunlara dijital sertifika da deniyor.

Özellikle sanat eserlerinin telif hakları için NFT kullanımı günbegün artıyor. Çok sayıda dijital sanatçı, müzik grubu ve spor kulübü, daha önce bedava olan dijital ürünleri, bu yolla maddi gelire dönüştürebileceklerini keşfetti.