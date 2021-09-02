12 yıldır haber alınamıyor: Kaybolduğu göl boşaltıldı

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:26

İngiltere, Yorkshire'da yaşan Claudia Lawrence, 35 yaşındayken, 2009 yılının Mart ayında, Anneler Günü'nde ortadan kayboldu. Üniversitede'de çalışan Claudia, arabası bozulduğu için okula göl kenarından yürüyerek gitmeye karar vermişti.

Aradan 12 yıl geçmesinin ardından Kuzey Yorkshire Polisi, yeni bilgiler aldıktan sonra "ortaya çıkan bir dizi soruşturma hattını" araştırdığını söyledi. Polisler ayrıca, operasyonun "birkaç gün" devam edeceğini de belirtti.

Polis, Kuzey Yorkshire'daki Sand Hutton çakıl ocağı göllerini boşaltmaya karar verdi. İki gölden küçüğünü boşaltma çalışmaları tamamlandı.

"SADECE BİR KABUS"

Olay yerine 20 dakika uzaklıkta yaşayan 78 yaşındaki Claudia'nın annesi Joan, “Bir anne olarak bir gölün kurutulduğunu ve parmak ucuyla arama yapıldığını duymak sadece bir kabus. Hiçbir ebeveyn buna katlanmak zorunda kalmamalı. Her gün neler olup bittiğini ve ne bulunabileceğini merak ediyorum. Sırt çantası, telefonu ya da herhangi bir şey olabilir mi?" dedi.

Joan, aramalar yoğunlaştıkça nasıl "korkunç kabuslar" gördüğünü anlattı: "Günümün her dakikasını etkiliyor. Yine çok korkunç kabuslar görmeye başladım. Kayıp bir çocuk ve canlı bir soruşturma ile yaşamanın gerçeği... Herhangi bir bilgiye sahip olan herkesin öne çıkması ve sürekli katlanmak zorunda olduğum bu sonsuz acıya bir son vermesi için yalvarıyorum."

"BİLMEMEK KORKUNÇ"

Memleketi Malton'ın eski belediye başkanı olan Joan, "Polis tüm bu işlere girişiyorsa bir şeyler biliyor olmalı. Onlar bir şey biliyorlar ve ben bilmiyorum. Bilmemek korkunç" diye konuştu.