İYİ Parti'den '128 milyar dolar' maskesi

17 Nisan 2021 Cumartesi, 18:45

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, konuyla ilgili bir açıklama yaparak “Siyasi partilerin görevi, halkın, vatandaşın problemlerine ve sıkıntılarına parmak basmak ve bunları gündeme getirmektir. Biz de bir muhalefet partisi olarak, Türkiye’nin gündeminde olan ve bir vatandaş olarak herkesin merak ettiği 128 milyar doların nasıl çarçur edildiği ve kimlere satıldığı, aracı kullanıp kullanılmadığı gibi birçok kritik soruya cevap arıyoruz. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak bu konuda farkındalık ve kamuoyunu tatmin edecek, bütün kayıtların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması için böyle bir çalışma başlattık” dedi.

“KONUŞMASAK DA SESİMİZİ ÇIKARTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kullanılacak maskelerle tepkilerini gösterdiklerini belirten Kavuncu, şunları ifade etti:

“Bu maskelerle, konuşmasak da sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Bu maskeleri vatandaşlarımız arzu ettikleri takdirde il ve ilçe başkanlıklarımızdan bulabilirler, kullanabilirler ve takabilirler. Tepkisiz kalınan her olay, bir sonraki felaketin kapısını açıyor. Hatırlayın, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konuşuluyordu, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını kaybettik. Merkez Bankası’nın dört başkanı, son 20 ayda değiştirildi. Ve en sonunda, 2019 mart ayı itibariyle başlayan rezervlerin erimesi konusu bir türlü tatmin edici bir şekilde anlatılamadı, anlatılamıyor. Bırakın anlatılmasını, bu konuda soru sorulmasına bile tahammül edilemiyor. Sizler bunu bu şekilde yaptıkça bizler de bunu sormaya, bu konunun şeffaf ve net olarak ortaya çıkmasına kadar bu tepkimizi sürdürmeye kararlıyız.”