Öztrak'tan Erdoğan'ın '128 milyar dolar' açıklamalarına yanıt

21 Nisan 2021 Çarşamba, 15:06

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada 128 milyar dolar tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu ve "128 milyar dolar, ne buhar olmuştur ne de haksız ve hukuksuz yere herhangi birinin cebine girmiştir. Bu para ve çok daha fazlası ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiştir" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından '128 milyar doların akıbeti'ni yeniden sordu.

Erdoğan'a seslenen Öztrak, "Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını kimlere sattınız bir an önce milletimize açıklayın" dedi.

Öztrak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"R.T. Erdoğan,

Lafı eğip bükmeyin, iftira etmeyin, kem söz söylemeyin...

Bakanınız Elvan’ı dinleyin,

Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarını;

Kimlere,

Kaça,

Ne zaman,

Ne kadar sattınız bir an önce milletimize açıklayın. #128MilyarDolarNerede"