128 milyar dolarlık harcama yapılabilecek temsili bir e-ticaret sitesi kuruldu

17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Site ziyaretçileri, 128 milyar dolarlık bakiyeleri ile 106 adet Osmangazi Köprüsü, bin 422 adet F-35 savaş uçağı ya da 3 milyon 657 1142 adet 2+1 eve sahip olabiliyor. Cumhuriyet’e konuşan CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, “Pankartlar sökülünce vinçlerin ulaşamayacağı, iplerinin kesilemeyeceği bir şey yaptık. İlgi büyük, 24 saatte 1.5 milyon kişi ziyaret etti” dedi.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı’nca önceki gün açılan “www.128milyardolar.net” adresli e-ticaret sitesi, temsili satışa sunulan ürünler ve bu ürünlerin fiyatları ile söz konusu rakamın büyüklüğüne ilişkin de bilgi veriyor. Siteye giriş yapanlara 128 milyar dolarlık bakiye tanımlanıyor. Kullanıcılar; 1 dolara 8 adet ekmek ya da 250 gram pudraşekeri, 3 dolara 34’li çokomel, 8 dolara 1 kilogram ejder meyvesi, 10 dolara 40 kilogram soğan ve patatesin yanı sıra 50 dolara iki doz BioNTech aşısı alabiliyor. Siteden ayrılmak üzere olan kullanıcılara şu mesaj veriliyor: “128 milyar dolar ile 8 milyon üniversite öğrencisine 2000 ay boyunca KYK bursu, 10 milyon asgari ücretiyle 36 ay boyunca maaş ödemesi yapılabilirdi. 84 milyon vatandaşımızın her birine pandemi döneminde 1500 dolar nakit yardımı yapılabilirdi.”