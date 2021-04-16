'128 milyar dolar nerede?' afişi asamayan CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, çözümü afişi uçurmakta buldu
Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek isteyen CHP'nin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" afişi kampanyasına polislerin müdahale etmesi, farklı çözümleri de beraberinde getirdi. CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı, çözümü afişi balonlarla birlikte uçurmakta buldu.
Merkez Bankası'ndaki rezerv kaybına dikkat çekmek isteyen muhalefetin başlattığı "128 milyar dolar nerede?" kampanyası sürüyor. CHP'nin, ilçe binalarına astığı '128 milyar dolar nerede?' afişleri ise savcılık talimatıyla bir bir indiriliyor.
CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı ise "128 milyar dolar nerede?" yazan afişlerin asılmasını polislerin engellemesi üzerine farklı bir çözüm buldu.
Bastırdıkları afişi balonlar eşliğinde gökyüzüne uçuran CHP Karşıyaka, "128 milyar dolar nerede sorusunu sorduğumuz pankartların asılması yasaklanmıştı. Uçurulmasın diyen olmadı" diyerek videoyu sosyal medyada paylaştı.
Valilik kararıyla “ 128 milyar dolar nerede? “— CHP KSK GENÇLİK (@chpkskgenc) April 16, 2021
Sorusunu sorduğumuz pankartların asılması yasaklanmıştı.
Uçurulmasın diyen olmadı ??
128 milyar dolar sahiden uçtu mu?#128MilyarDolarNerede pic.twitter.com/yX6jF6qiGN
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