13 bin KHK’linin “kamudaki görevlerine dönmeleri” uygun bulundu

02 Ocak 2021 Cumartesi, 10:34

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra eli kanlı örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle kamu görevinden uzaklaştırılanlarla ilgili bugüne kadar yapılanların dökümü çıkartıldı.

Başvuru adresi olan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu'na toplam 125 bin 678 dosya ulaştırıldı. 22 Mayıs 2017'de göreve başlayan ve 240 personelin görev yaptığı OHAL Komisyonu, bunlardan 112 bin 310'unu incelemeyi tamamladı.

99 BİN 140 KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

13 bin 368 dosyanın incelenmesi bu yıla kaldı. OHAL Komisyonu, bu dosyalardan 13 bin 170 için “kamudaki görevlerine dönmelerinin uygun bulunduğuna” karar verdi. 99 bin 140 kişinin başvurusu ise reddedildi.

Komisyona, KHK ile görevden alınanlara bunlara ilave olarak rütbeleri alınan 3 bin 213 ve yurtdışı öğrenimle ilişikleri kesilen 270 öğrenci ile haklarında kapatma kararı alınan 2 bin 761 kurum ve kuruluş da başvurdu.

GEÇMİŞE DÖNÜK MALİ VE SOSYAL HAKLARINI ALABİLECEKLER

Kamuya dönüşlerine karar verilenler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da alabiliyor. Komisyon tarafından yapılan incelemede başvurucunun terör örgütleriyle irtibatı tespit edilenlere ilişkin verilen ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabiliyor.