13 yıldır imara açtırmak için uğraşılıyordu: Kaş’ta imara açılan arazi bakın kime verildi

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:18

Antalya’nın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kaş ilçesinde bulunan doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda kişiye özel imar planıyla yapılaşmaya açılan 119 bin metrekarelik arazinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski iş ortağına devredildiği ortaya çıktı.

Odatv'den Yusuf Yavuz'un haberi şöyle: Kaş ilçe merkezi ile İnceboğaz Plajı arasında yer alan zeytinlik vasfındaki arazi, 2007 yılında aralarında Cihan Kamer’in de yer aldığı Erdoğan’a yakın iş insanları tarafından satın alınmış, daha sonra ise imara açılması için hummalı bir çalışma başlamıştı. 2011’de eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan’ın üzerine kaydedilen 30 milyon Avroluk arazi, 5 Şubat 2016’da ise Erdoğan’ın eski iş ortağı Ergun Bodur’un şirketi olan Kösdağ Ambalaj’a devredildi. 2014 yılında ‘zeytinlik’ vasfı değiştirilerek ‘tarla’ olarak tapuya kaydettirilen arazi, geçtiğimiz Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca askıya çıkarılan planda ise Çukurbağ Yarımadası’nda ‘Ekolojik Turizm’ vasfı verilerek yapılaşmaya açılan iki büyük parselden biri oldu. Çukurbağ Yarımadası’nda imara açılan diğer parsel ise CHP eski lideri Deniz Baykal’ın da 16 bin metrekarelik hissesinin yer aldığı arazi olmuştu.

ÇUKURBAĞ YANGINI İMAR RANTINI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası, geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangınla ülke gündemine gelmişti. Özel mülk olan makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, bölgenin imara açılacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak Çukurbağ Yarımadası’nın batı ucu zaten 1980’lerin ortalarından itibaren imara açılmış ve betonlaşmaya başlamıştı. Yanan araziler olmasa da yarımadada iki ayrı parsel bu endişelerin ardından onaylanan imar planıyla yapılaşmaya açıldı.

BAKANLIK ‘EKOLOJİK TURİZM’ VASFIYLA İKİ PARSELİ İMARA AÇTI

Üçüncü Derece Doğal Sit Alanı olan Çukurbağ Yarımadası’nın bu vasfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Aralık 2018’de ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9 Haziran 2020 tarihinde ise Çukurbağ Yarımadası ile Limanağzı bölgelerini kapsayan korunan alanlarla ilgili yeni imar planını askıya çıkardı. Hazırlanan planın Çukurbağ Yarımadası’nı kapsayan kısmında ‘Ekolojik Turizm’ vasfı verilerek imara açılan iki ayrı parselden biri yarımadanın doğu ucunda yer alan 46/48 ada parsel numaralı 119 bin metrekarelik araziydi.