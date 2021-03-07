134 gün sonra ilk 11 oynadı, gol attı!

07 Mart 2021 Pazar, 19:10

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray, evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetirken, Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özgür Ertem yaptı.

Ligin 28’inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bugün evinde Demir Grup Sivasspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Önemli haftalara girilirken puan kaybı yaşamamak isteyen sarı-kırmızılılar, aynı zamanda evindeki seriyi de sürdürmek amacıyla sahaya çıktı. Türk Telekom Stadyumu’nda son olarak ligin 5’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor’a mağlup olan Galatasaray, bu mağlubiyet sonrası evinde oynadığı 10 mücadelede 8 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.

TERİM’DEN 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre kadroda 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Yedlin, Ömer, Etebo, Emre Kılınç, Arda ve Mohamed’in yerine Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao’ya şans verdi. Terim, Sivasspor karşısına şu 11 ile çıktı: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Fernandes, Belhanda, Onyekuru, Falcao.

Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed, MKE Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadroda yer alamadı. Golcü oyuncunun yerine teknik direktör Fatih Terim Falcao’ya 11’de şans verdi. Son olarak ligin 6’ncı haftasındaki BB Erzurumspor maçında 11’de sahada yer alan Kolombiyalı yıldız, 134 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile ilk 11’de sahaya çıktı ve golünü de attı.

Öte yandan Galatasaray’da Luyindama, Taylan, Belhanda, Etebo ve Babel ise kart sınırında olan oyunculardı.

SARACCHI 5 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, 4’ü lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 5 maç sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu. Terim, Uruguaylı oyuncuya ilk 11’de şans verdi.

Galatasaray ve Sivasspor 34 kez karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar bu karşılaşmaların 20'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 7'sinde ise Sivasspor galibiyet çıkarmayı başardı. Galatasaray, Sivasspor’a karşı evinde oynadığı 17 maçın 15’inde sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken, Sivasspor ise tek galibiyet elde etti.

STADYUMDA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Türk Telekom Stadyumu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli pankartlar asıldı. Cinayete kurban giden Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta, "Unutmadık, Unutmayacağız!" mesajı yazılırken, bir diğer pankartta ise "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, öbür yarısını da kadınlar yetiştirir" mesajına yer verildi.