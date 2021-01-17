14 Şubat'a özel 'bedava boşanma davası'
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir avukatlık bürosu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sıra dışı bir teklifte bulundu.
Crossville şehrindeki The Powers Hukuk Bürosu, Facebook sayfasından bir duyuru yaptı.
Paylaşımda boşanmak isteyen kişilerin büroya başvurup uygun görülmesi durumunda, tüm dava sürecinde kendilerine ücretsiz hizmet verileceği belirtildi.
Independent Türkçe'nin CNN'e dayandırdığı haberine göre, firmadan avukat Timothy Sexton, açıklamasında şöyle konuştu:
"Boşanma davası açmayı maddi olarak karşılayamadıkları için evli kalmak durumunda olan birçok çift var. Boşanma davaları gerçekten çok maliyetli. Genellikle masraflar bin 150 dolardan başlıyor. Herkesin böyle bir süreçte bu kadar para verebilecek durumu yok."
Covid-19 pandemisi ve 2020 ABD seçimlerindeki gerginliklerin kişisel ilişkilere de yansıdığını belirten Sexton, bu durumdakilere yardımcı olmak istediklerini söyledi.
Kampanyaya yalnızca Tennessee eyaletindekiler katılabiliyor. Adayların ilişki hikayelerini ve neden ayrılmak istediklerini anlatan kısa bir yazıyı 15 Şubat'a kadar firmaya e-mail üzerinden göndermeleri gerekli. Bedava boşanma davasına hak kazanan çiftse 19 Şubat'ta açıklanacak.
Firmanın ilanında çiftlerden her iki tarafın da boşanma konusunda anlaşmış olması gerektiği belirtildi.
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