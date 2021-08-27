15 bin işsize rehber oldular
Bayraklı Belediyesi, İşkur hizmet noktasının aktif çalışmaları ile binlerce kişiye istihdam sağlayarak İzmir’de fark yaratan bir projeyi daha hayata geçirdi.
İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü oluşturan “Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi” toplu görüşmelerini devam ettiriyor. Seçildiği günden bu yana “işsizlikle mücadele”yi öncelikli projelerinin başında ele aldıklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı, tüm ülkede olduğu gibi işsizliğin yoğun yaşandığı ilçelerden biri. Ancak biz işsizliği insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden göreve gelir gelmez belediyemiz bünyesinde “İşkur Hizmet Noktası”nı kurduk. Öncelikli hedefimiz işverenler ile iş arayanlar arasında sağlıklı ve sonuç alıcı bir köprü oluşturmak. Bugüne kadar 15 bini aşkın vatandaşımıza istihdam sağlamak konusunda rehberlik etmişiz. İstihdam konusunda Bayraklı’da bugüne kadar örneği görülmemiş bir çalışma içine girdik. Başladığımız projelerimiz ve hazırlığını yürüttüğümüz çalışmalarımızla da ilçemizdeki işsizliği en aza indirecek çözümleri üretiyoruz” dedi.
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