15 milyon aboneye ulaşan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı

31 Mart 2021 Çarşamba, 10:49

Yıllardır yayımladığı videolarla YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşan fenomen Enes Batur, 'Topluluk kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle ceza aldı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan Batur, Instagram hesabından isyan etti.

"5 YIL ÖNCEKİ VİDEOM YÜZÜNDEN İHTAR ALDIM"

15 milyon aboneye ulaştığı için YouTube'a özel bir video hazırlayan fenomen, "Topluluk kuralları ihtarları nedeniyle şu anda video yükleyemezsiniz" uyarısı ile karşılaştı. Duruma Instagram hesabından tepki gösteren fenomen, "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

YouTube fenomeni Enes Batur, daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar almış, fakat daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı.