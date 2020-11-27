15 Temmuz darbe girişiminin karargâhı Akıncı Üssü davasında ceza yağdı

27 Kasım 2020 Cuma, 06:00

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara ceza yağdı. Kararın okunmasının ardından bazı sanıklar mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Eski albay Fatih Yarımbaş, “Başkan, görüşürüz seninle” sözleri ile mahkeme başkanını tehdit etti. Bazı sanıklar da “Esas gülen son gülen olacak”, “Tekrar hesaplaşacağız” ve “Gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz” gibi tehditlerde bulundu. 365’i tutuklu 475 sanıklı davanın karar duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görüldü.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen sivil imam Adil Öksüz’ün de aralarında olduğu 6 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen sözde sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile darbeyi yönettiği belirtilen 15 eski asker, toplam 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Askerler arasında sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi ve darbe girişiminin yaşandığı dönemde orgeneral rütbesinde olan eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün damadı olan eski yarbay Hakan Karakuş, Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi’ni ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, TBMM’yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekât Dairesi’ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak, F-16’lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun yer aldı.

Bu sanıkların tamamı, farklı suçlardan da toplam 3 bin 901 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı. Polis Özel Harekât Başkanlığı’nı bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl; Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kavşağı’nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay; Akıncı Üssü Nizamiyesi’nde toplanan yurttaşların üzerine ateş açan eski albay Ali Erarslan 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1548 yıl; darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı’yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1555 yıl 7 ay ve dönemin Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yi alıkoyan eski tuğgeneral Timurcan Ermiş bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis hapis cezasına çarptırıldı.

Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan’a da 3’er kez “ağırlaştırılmış müebbet hapis” ve 648’er yıl hapis cezası verildi.

70 SANIK BERAAT ETTİ

Sivil imamlar, darbenin yöneticisi olduğu belirtilen eski asker sanıklar, darbe gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı’nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet; 46 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılan sanıklardan bazılarına, ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 7 yıl 6 ay ile 120 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

19 sanık “anayasayı ihlale yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay ile 16 yıl 8’er ay; 41 kişi de “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen sürelerde hapse mahkûm edildi. 70 kişi için beraat, iki sanık için ise hakkında başka mahkemede ceza aldıkları için hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.