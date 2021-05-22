15 Temmuz gazileri: “İktidar paranın üzerine yattı, AKP’lilerin hakaretlerine uğradık”

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:59

15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin ardından, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için başlatılan dayanışma kapsamında 309 milyon TL tutarında para toplanmıştı. Şehit yakınları ve gaziler, paraların kendilerine ulaştırılmadığını dikkat çektikleri eylemler düzenlemişti. “15 Temmuz’da toplanan para nereye gitti” sorusunun uzun bir süre gündemde kalmasının ardından Nisan 2020’de aylık 1000 TL ödeme yapılmaya başlandığı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz ay (Nisan 2021) ödenen aylık 1000 TL’lik destek, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda 1500 TL’ye çıkarıldı. Toplanan 309 milyon TL’den bugüne dek yapılan 12 ödeme kapsamında 35 milyon TL destek verildiği belirtildi.

Gazete Kolektif’ten Miray Mert’e konuşan 15 Temmuz gazileri, onlar için toplanan parayla ilgili hak arayışlarından sonra ödeme almaya başladıklarını söyledi. Gaziler, kamuoyuna adeta dilenci ya da paragöz gibi gösterilmelerine tepki verirken bir yandan muhalif ve yandaş denilerek ayrımcılığa maruz kaldıklarını vurguladı. Çeşitli hukuksuzluklar ve zorluklarla karşılaşan gaziler, mağduriyetlerini ve taleplerini Gazete Kolektif’e anlattı.

“İKTİDAR ADETA PARANIN ÜZERİNE YATTI”

Konuyu iktidarın utanç vesikalarından birisi olarak tanımlayan 15 Temmuz gazisi Muharrem Kaşıtoğlu, para toplanma ve ödeme yapılma sürecini şöyle anlattı:

“2016’da darbe girişiminden hemen sonra devlet, “15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine dağıtılacak.” diyerek bir yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlarımız bu beyan üzerine muhataplarına dağıtılsın diye “şartlı” bağış yaptılar ve bu kampanya sonucunda 309 milyon TL toplandı. İktidar, tüm taleplerimize, muhalefet partilerinin ve STK’ların tüm girişimlerine rağmen 2016 Eylül ayında toplanan bu paraların adeta üzerine yattı. Biz de artık bu böyle olmayacak diyerek bir grup 15 Temmuz gazisi, Ocak 2020 tarihinde Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde basın açıklamalarına ve oturma eylemlerine başladık. Bu hak arayışlarımız çok ses getirdi ve destek gördü. İktidar konuyu masaya yatırmak zorunda kaldı. Bu kararlı duruşumuz, bazı basın organlarının ve muhalefet partilerinin desteği ile oluşan kamuoyu baskısı sonucu birkaç ay önce apar topar kurulan ve paramızın aktarıldığı vakıf üzerinden Nisan 2020 tarihinden itibaren ayda bir olmak üzere 3000 civarı 15 Temmuz gazisine o vakıftan başlangıçta sus payı olarak 1000’er lira para yatırılmaya başlandı. Nisan 2021 tarihinden itibaren de bu rakam 1500 lira olarak güncellendi.”

15 Temmuz gazisi Muharrem Kaşıtoğlu

“BU PARA ÜZERİNDEN KİMSENİN İNİSİYATİF KULLANMASINI İSTEMİYORUZ”

Gazi Kaşıtoğlu, “Toplanan 309 milyon lira 4 yılın sonunda bugün en az 650-700 milyon lira olmuştur” dedi. Kaşıtoğlu, toplanan paranın hak sahiplerine verilmesi yerine para üzerinden tasarrufta bulunulmasını hukuka aykırı olarak değerlendirdi:

“Bir bankacıya ‘’309 milyon yıllık ne kadar kazandırır’’ diye sorduğunuzda size en az 65-70 milyon lira faiz getirisi olur diyecektir. Bu paranın aylık faiz geliri bile en az 6-7 milyon liradır. Devletin ve de hiçbir kurum ve kuruluşun, vatandaşın ‘’15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine dağıtılsın’’ diye bağışladığı paralar üzerinden tasarrufta bulunması hukuka aykırıdır. Böyle bir hakları yoktur. Bizim için toplanan paralarla biz hak sahiplerine dağıtmak yerine, o paranın aylık faiz gelirinin bir kısmını dağıtarak bize ‘’lütufta’’ bulunulması, sözüm ona bizi terbiye etme yaklaşımı kimsenin hakkı da, haddi de değildir ve bunu yapanlar hukuk önünde elbet bir gün hesap vereceklerdir. Bizler, 15 Temmuz gazileri, devletten tek kuruş maaş almıyoruz, bizler devletten hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz. Bizler negatif ayrımcılıktan kurtulmak ve diğer gazilerle kanun önünde aynı haklara sahip olmak istiyoruz. Ve bizler, 15 Temmuz gazileri adına toplanan bu para üzerinden herhangi bir vakfın, kişinin ya da siyasi anlayışın inisiyatif kullanmasını istemiyoruz.”

“GAZİLERİ MUHALİF VE YANDAŞ DİYE SINIFLANDIRDILAR”

Kaşıtoğlu pek çok gazi arkadaşının süreç boyunca hem ekonomik hem psikolojik sıkıntılarla karşılaştığını belirtti:

“Benim çok şükür geçim sıkıntım yok. Lakin pek çok gazi arkadaşımız bu süreç boyunca ekonomik sıkıntılar yaşadılar, ağır yaralananlar defalarca ameliyat masasına yattılar. İşlerini kaybedenler, iş yerlerini kapatmak zorunda kalanlar oldu. Psikolojisi bozulanlar, eşinden ayrılanlar ve hatta intihar edenler oldu. Tüm feryatlarımıza rağmen sesimizi yıllarca duyuramadık ve acı tablolara şahitlik ettik. Şimdi iktidar bu sembolik paraları gazilere “ölümü gösterip sıtmaya razı etmek” felsefesi ile veriyor. Ne yazık ki pek çok gazimiz bu paraya ihtiyaç duyduğundan, ‘’lanet olsun buna bile razıyız’’ noktasına geldiler. Az önce de belirttiğim gibi, biz 15 Temmuz gazileri diğer gaziler gibi yasal olarak terör gazisi sınıfında olmak istiyoruz. 3713 sayılı terörle mücadele kanunun iç güvenliği sağlamaya çalışırken gazi olan ya da bunu yaparken şehit olan kişilerin yakınlarının yararlandığı haklar ne ise onu istiyoruz. 15 Temmuz gazilerinin derdi hiçbir zaman para olmadı. Bizler, aziz milletimizden bizim adımıza toplanan ve anamızın ak sütü gibi helal olan paranın üzerine yatma çabasına ve bunun üzerinde tasarruf uygulanma haksızlığına isyan ettik. Haklarını arayan gazi kardeşlerime dilenci muamelesi yapan, gazileri muhalif ve yandaş diye sınıflandıran bakanlık bürokratlarını da biliyoruz. Bugün olmasa da yarın hukuk önünde hesap verecekler. Bizzat bu sürecin müdahili olacağımı göreceklerdir”

“UTANMADAN TELEVİZYONLARDA 15 TEMMUZ GAZİLERİNE AYLIK BAĞLADIK DEDİLER”

Sekiz ay tekerlekli sandalyede kaldığını, bacağında platin ve çivi olduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Nejmettin Utuş ise yapılan ödemelerin terör olayı olmamışçasına yapıldığını kaydederek şunları söyledi:

“Her ay 1000 TL yatıyordu, bu aydan itibaren 1500 TL yatacakmış. 1100 TL de bayram ikramiyesi yattı. İkramiye ile birlikte toplamda bu ay 2600 tl yattı. Ancak 15 Temmuz gazileri “gazi aylığı” almıyorlar. Çok ağır durumda olanlara malul aylığı bağlandı. Darbe gecesi vurulmamış, terör olayı olmamış gibi sanki fabrikada sakat kalmış gibi aylık bağladılar. İhanet! Ben aylık almıyorum. Aylık alan 2500 gaziden 150 kişi civarı. Bazılarına kaymakamlıklardan dilenci parası gibi 600 TL aylık bağladılar. Ben iki bacağımdan bir de kolumdan vuruldum. Bacağımda platin ve çiviler var 8 ay tekerlekli sandalyede kaldım, 2 sene de değneklerle gezdim. Hâlâ zor yürüyorum, %11 rapor verdiler. Lanet olsun dedim vakfın verdiği para ve SSK’nın senede defa verdiği 3 bin TL tütün yardımı dışında başka para almıyorum. Utanmadan televizyonlarda 15 Temmuz gazilerine aylık bağladık dediler”

15 Temmuz Gazisi Nejmettin Utuş

“BİZİ VURDURANLAR ZATEN %80 GÖREVDE”

Utuş, “Sağlığımızdan olduk, hapis cezası aldım, AKP’den hakaretlere uğradık” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Cebimizden para harcadık, sağlığımız gitti. Ak Partililerin hakaretlerine uğradık, Akp’li gazilerin hakaretlerine uğradık. Bizi vurduranlar zaten %80 görevde. Üstüne hapis cezası aldım 1774 tl her ay 174 tl hapis parası yatırıyorum. Bizi rezil ettiler.”

“KANIMIZ SİZE HARAM OLSUN”

Süleyman Soylu’nun yeni hükümet konaklarını Twitter’da paylaşması üzerine ona cevap verdiğini ancak duymadıklarını söyleyen Utuş tweet’lerini paylaştı:

“Siz gerçekten adaletli bakan olsaydınız emniyeti, külliyeyi, meclisi, özel harekatı vuran helikopterlere 1800 oerlikon, 3000 a4 mermisi veren cephane komutanlarını ve ekibini mahkemede müşteki tanık yapmazdınız. Gazilerin, şehitlerin onurları ile oynadınız. Kanımız size haram olsun. Bir tankın üzerindeki 4 kişiden biri, kursiyer teğmen müebbet aldı. 3 kişi tanık oldu. Mühimmatı veren cephane komutanları müşteki oldu. Emri veren tankları yükleten, çıkaran albay beraat etti. Kurşunları yiyen gazi hapis cezası aldı. Adalet yoksa istersen altından yap, boş hikaye bu”

15 Temmuz gazisi Emre Baloğlu

“BAŞKA BANKA KULLANDIRMIYORLAR”

Gazi Emre Baloğlu ise Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın yönetimine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Toplanan destek parasıyla vakıf kuruldu. Vakıf da 12 Temmuz 2019 ‘da kuruldu. Biz eylem yaptık. Biz eyleme çıktıktan sonra ödeme yapmaya başladılar. 2020 Nisan-Mayıs gibiydi. Her ay 1000 lira yatırmaya başladılar. Geçen aydan itibaren ise 1500 lira oldu. 3 şehit yakınına özlük üveylikten dolayı para vermiyorlar. 3 ailede şehitlerimizin anneleri ayrı olduğu için para verilmiyor. Onlar adına para toplanıyor ama onlara hiçbir yardım yapmıyorlar. Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti üyesi Öztürk Oran. Başka bankanın toplamda aylık faiz oranına baktığınız zaman 11 milyon lira veriyor, ama Vakıf Katılım bankası 6 milyon lira SUT(Sağlık Uygulama Tebliği) yardım veriyor. Aylık 3 milyonunu vakıf dağıtıyordu. Başka banka kullandırmıyorlar, başka bankaya çıkmasın diye. Neden? Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü, bizim derneğimizin mütevelli heyeti üyeleri”