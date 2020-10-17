15 Temmuz gazisi: Şehitler ‘doğal ölüm’ yazıldı, fişlemek için gazi kartına nokta konuldu

17 Ekim 2020 Cumartesi, 10:11

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yeğin, 15 Temmuz şehitlerinin ölüm nedeninin “Doğal ölüm” olarak kaydedildiğini ve gazilere verilen gazi kartına da ‘fişlemek için nokta konulduğunu’ iddia etti.

15 Temmuz gazilerinin ve şehit yakınlarının 3713 Terörle Mücadele Kanunu’ndaki hakların tamamından yararlanamadığını belirten Yeğin, şehidin ölümünü nasıl “Doğal ölüm” olarak kaydettiğini şöyle anlattı:

“Bir şehit eşi yakını kendisine kanunen tanınan hakla ÖTV’siz araç almak istiyor. Vergi dairesine gidiyor. Görevli kendisine ‘Eşiniz şehit görünmüyor, normal ölüm görünüyor’ diyor. Şehit eşi daha sonra birileriyle iletişime geçiyor. Sorun çözülüyor. ‘Sistemimizde sorun oldu’ deniliyor. Ancak biz eylemlerimizde şehitlerin ölüm nedeninin ‘normal ölüm’ olarak kaydedildiğini dile getirmiştik. Şehitlerimiz sistemde normal ölüm görünüyor. ”

Yeğin, 15 Temmuz gazilerine ayrımcılık yapıldığını vurgulayarak, 3713 sayılı Kanun’da nereye tabi olduğu belli olmayan bir statüye alındıklarını şöyle açıkladı:

“Bizim gazi kartlarımızın üzerinde geçen yıla kadar 575 sayılı KHK yazıyordu. Daha sonra ‘3713.’ diye değiştirdiler. 15 Temmuz gazileri dışındaki gazilerin kartlarında sadece 3713 yazıyor. Buradaki noktanın anlamı bizim kanun kapsamında ayrımcılığa uğradığımızın göstergesi. Diğer gazilerde bu nokta yok. Bu nokta 15 Temmuz gazilerini ifade ediyor. Bu nokta ile bizi fişlediler ve ‘Bize 3713 sayılı Kanun kapsamında değilsiniz’ dediler.”

15 TEMMUZ DERNEĞİ ‘MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE KAPANDI’

15 Temmuz mağdurlarının haklarını alabilmek için yaptıkları eylemlerin ardından gazilik maaşı kesilen isimler olduğunu belirten Yeğin, Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Derneği Başkanı Cengiz Öztürk’ü örnek göstererek, “Kendisine ihtar yapılmadan maaşı kesildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) normalde gazilerin maluliyetine göre tekrar muayene eder ve maaş öyle kesilir. Ancak Öztürk’e öyle muayene yapılmadan maaşı kesildi. Biz bunu yaptığımız eylemlere bağlıyoruz. Çünkü yaptığımız eylemlerde Ankara Valiliği’nden izni derneğin adına almıştık” diye konuştu.

Kahramankazan 15 Temmuz Demokrasi Derneği’nin de geçtiğimiz ay ‘maddi imkansızlıklar nedeniyle kapandığını’ vurgulayan Yeğin, “Başkanının bile maaşını sorgusuz sualsiz kesildiği bir dernekten bahsediyoruz. Bırakın derneğe yardım etmeyi bazı arkadaşlar kapandığı için sevindi” dedi.

‘MAAŞ BAĞLADIKLARI RAPOR NEDENİYLE MAAŞI KESTİLER’

Yeğin, eylemlerine katılan gazi Adem Beyhan’ın da eylemlere katıldıktan sonra maaşını kesildiğini söyleyerek, “2017 yılında aldığı sağlık raporuna dayanarak maaşını kesmişler ancak maaşının bağlanmasını sağlayan rapor da aynı rapor. Hatta SGK’dan arayarak, ‘Biz sana fazladan bir yıl maaş vermişiz’ demişler. Bunlar eylem yapan gruptan öç alma duygusu” dedi.