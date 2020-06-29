15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanarak faize yatırılan para azaldı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in soru önergesine gelen yanıt, vakıfta değerlendirilen paranın 7 ayda 38 bin TL azaldığını gösterdi. CHP’li Emir, “7 aydır Hazine’nin hesabında bekleyen paranın bırakın faizle artmasını, aksine azaldığını öğreniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit yakınları ve gaziler için başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında 309 milyon TL tutarında para toplanmıştı. CHP’nin aylarca paranın nerede olduğu konusuna kamuoyunun dikkatini çekmesinin ardından kampanya kapsamında toplanan paranın kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na aktarıldığı ifade edilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 10 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken “Yardım toplama döneminde intikal eden bağış miktarı, Ziraat Bankası’nda nemalandırılmak suretiyle toplam 338 milyon 971 bin 731 TL olarak 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla tek Hazine kurumlar hesabına aktarılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.

7 AYDA AZALDI

CHP’li Murat Emir’in verdiği soru önergesi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından Aralık 2019 tarihinde 338 milyon 971 bin 731 TL olduğu açıklanan kampanya parasının 7 ayda azaldığını gösterdi.

Emir’in Oktay’a yönelttiği önergeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yanıt verdi. Bakanlığın yanıtında; “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında açılmış hesaplarda toplanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Tek Hazine Kurumlar Hesabı’nda tutulan toplam 338 milyon 933 bin 650 TL’lik tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hesabına aktarılmıştır” ifadeleri yer aldı. Oktay’ın yaptığı açıklama ile bakanlığın açıklamasına göre yaklaşık 7 ay içerisinde kampanya kapsamında tutulan para 38 bin TL tutarında azaldı. CHP’li Emir; verilen yanıta göre bağış paralarının Hazine hesabında vakıf kurulana kadar en az 7 ay beklediğini ve bu sürede artması gerekirken azaldığına dikkat çekti.

Emir, “Bu bağışların toplandığı ilk günden bu yana söylüyoruz. Paraların üzerine yattılar, ödemeyecekler. Yanıttan da bu niyeti anlıyoruz. Halen, paraların ödeneceğine dair bir ifade kullanmıyorlar. Önce parayı Ziraat Bankası’nda aylarca beklettiler. Sonra, ‘308 milyon TL’den 339 milyon TL’ye çıkarttık’ diye övündüler. Şimdi de yedi aydır Hazine’nin hesabında bekleyen paranın bırakın faizle artmasını, aksine azaldığını öğreniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

NEDEN VERİLMİYOR?

Söz konusu paranın neden hak sahiplerine verilmediğini soran Emir, “251 şehidin aileleri ile 2 bin 731 gazi haklarının ödenmesini bekliyor. Vatandaştan bu insanlar için topladığınız paraları ödemek yerine, AKP Genel Merkezi önünde hakkını arayan gazileri darp ederek, gözaltına alıyorsunuz. Bir kez daha soruyoruz: Şehit aileleri ve gaziler için vatandaştan topladığınız 338 milyon TL nerede” dedi.