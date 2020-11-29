15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başlarken, gece boyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapıldı.

DHA
29 Kasım 2020 Pazar, 08:43
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı.  Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.

Ayrıca köprü girişindeki polis aracında bulunan panoda maske, mesafe ve hijyen mesajları verildi.




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