15 Temmuz’un bilançosu

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 194 kişi yaralandı.

21 Temmuz 2016’da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 18 Temmuz 2018 itibarıyla sona erdi. OHAL toplamda 7 kez uzatılarak 2 yıl sürdü.

OHAL döneminde 37 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’ler ile 131 bin 922 “tedbir” gerçekleşti. OHAL’de en az 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi, 270 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı, 3 bin 213 personelin rütbesi alındı.

OHAL sürecinde toplam 204 medya kuruluşu kapatıldı. Kapatılan 179 medya kuruluşu arasında 53 gazete, 37 radyo istasyonu, 34 televizyon, 29 yayınevi, 20 dergi ve 6 haber ajansı bulunuyor.

2 yılda 6 bin 81 akademisyen ve üniversitelerin idari kadrosundan bin 427 personel ihraç edildi, bu ihraç kararlarından 185’i kaldırıldı.

234 bin 419 pasaport iptal edildi. Pasaport tahditleri aşamalı olarak kaldırıldı.

- 80’i raportör 250 personelin görevlendirildiği OHAL Komisyonu’na toplamda 126 bin 200 başvuru yapıldı. Başvuruların 77 bin 900’üne yönelik karar çıktığını, 48 bin 300’ünün ise incelenme aşamasında olduğunu açıkladı. Karar verilen 77 bin 900 başvurunun 6 bini kabul, 71 bin 900’ü ise reddedildi.

OHAL sonrası 2 bin 49 TSK personeli ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbesi geri alındı.

500 bini aşkın kişi gözaltına alındı, 30 binden fazla kişi tutuklandı.

Haziran ayında karara bağlanan Genelkurmay Çatı Davası’nda “Yurtta Sulh Konseyi” üyesi olmakla suçlanan 16 sanıktan her biri 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından geçen üç yılda, yargılaması süren 8 darbe girişimi davasında, Ankara’da bin 404, İstanbul’da 255 olmak üzere toplam bin 659 darbe sanığı halen yargılanıyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz ihanet girişimi sırasında savaş uçakları ve zırhlı araçlarla can kaybının yanı sıra hasara neden olan darbeciler hakkında yaklaşık 127 milyon liralık tazminat davası açıldı.