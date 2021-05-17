15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için ev bastılar

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:54

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli Köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umut Ş. (20) Ramazan Bayramı'nın birinci günü aynı köyde yaşayan 15 yaşındaki çocuğu kaçırdı. Kaçırma olayının ardından durumu jandarmaya bildiren aile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun aracılığıyla çocuğu kısa sürede bularak ailesine teslim etti.

4 gün sonra yeniden çocuğu kaçırmak isteyen Köy Muhtarı Nurettin Ş.'nin (46) yeğeni Umut Ş. çocuğun yaşadığı ailesinin evine silahlı baskın yaptı. Bu sırada evde olan çocuğun amcası Ramazan C. (42) ve kuzenleri Hidayet C. (19) ile Tufan E. (18) ile karşılaşan Umut Ş. yakınlarıyla birlikte eve silahla ateş açtı. Eve girmek isteyen Umut Ş. ve yakınları amca Ramazan C., Hidayet C. (19) ile Tufan E.'yi taş ve sopalarla darp etti. Kavga seslerini duyan köy halkı durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Umut Ş. ve yakınları olmak üzere 7 şahsı gözaltına aldı. Yaralı olan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, kızın amcası olan Ramazan C.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“BİZİ KURTAR VALİM, ŞU MUHTARI AL BAŞIMIZDAN”

Sedye üzerinde konuşan yaralı amca, “Muhtar getirdi, evimi bastı. Oğlumu vuracaktı. Önüne geçtim bu hale getirdiler beni. Yeğenimi kaçırdılar. Bizde karşı çıktık. 15 yaşında daha” dedi.

Çocuğun annesi Leyla C. (35) ise, “Benim çocuğumu kaçırdılar. 15 yaşında daha. Biz telefon açtık ve ‘Çocuğu salın küçük' dedik. ‘Erkekseniz gelin alın çocuğu' dedi muhtar. Biz de jandarmayı aradık. Böyle olmayacak dedik gittik valiye çıktık. Vali beyle görüştük. Vali muhtarı aradı ve 10 dakika içinde çocuk geldi bize. Çocuğu da kandırmışlar. Şimdi de verin çocuğu diye baskın yapıyorlar. Evde misafir vardı. Kapıdan araba geçti çıktım baktım. O araba kaçtı gitti. Sonra 2'inci kez geldi. Kaynım koyundan geldi evine gidiyordu. Bir de baktım muhtarın kardeşi Ziyade kaynımın kafasına oturmuş taşla vuruyor. Kınalı denen şahıs silah ile saldırdı. Kınalı dediğimiz köyün bekçisi olan İhsan Sürücü. Ondan sonra Ziyade dedi ki, ‘Silahlar çalışsın, tarayın şunları' dedi. Biz duvarın dibine kaçtık. Kaynıma kıydılar, silahtan korktuk üzerimize sıkınca. Valim, ben senden çocuğumu istedim, sen de bana verdin. Ama bunlar beni rahatsız ediyor. Çocuğu geri almak istiyorlar. Bizi kurtar valim, muhtarı al başımızdan herkes rahatına baksın” diye konuştu.

Hastaneye gelen çocuğun babası Şakir C. (40), “Benim kızımı kaçırdılar. Adalet yok, benim evimi bastılar, beni öldürmeye kalktılar. Muhtar köyün büyüğü, beni öldürmeye kalktı” diye isyan etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.