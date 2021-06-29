15 yaşındaki çocuğun dövüldüğü anlar ortaya çıktı

29 Haziran 2021 Salı, 17:59

İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki E. Ç.'nin ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.





Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda geçen cumartesi günü 15 yaşındaki E. Ç.'nin cansız bedeni bulundu. E. Ç.'nin 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

E. Ç.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen T. Y., S. T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken E. Ç.'nin ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde E. Ç.'nin yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görüldü. E. Ç.'yi iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşıldı. Kavgadan kısa süre sonra E. Ç.'nin cansız bedeni uçurumda bulundu.