1.5 yaşındaki Erçin Kurnaz cinayetinde yeni gelişme

26 Haziran 2020 Cuma, 08:54

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi halimliğe çıkarıldı.

Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

ECRİN BEBEK CİNAYETİ

27 Mayıs günü Alancık Mahallesi'nde, Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri denetim yaptıkları arazide, Ecrin bebeğin kaybolduğu noktadan 6 kilometre uzaklıkta, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet bulmuştu. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemiklerde bulunmuştu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplanmış ve kemikler, Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.