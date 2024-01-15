16 Ocak BOLU MUDURNU elektrik kesintisi: MUDURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

BOLU MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MUDURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MUDURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRFAKI, MUSALLA, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde AKCALARKAŞI SK., BAHÇELER SK., BOLU CD., BÜYÜKKAPI SK., ÇAYKENARI SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ELEKTRİK SK., HACETTEPE DİBİ SK., KIRLANGIÇ SK., KOLAKLAR SK., RAHMETLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AŞAĞI, ORTA, YUKARI mahallelerinde ABANT YOLU CD., ALPAGUT YOLU, ANAYOL CD., ÇEPNİ KÖYÜ YOLU, MUDURNU YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKCAMİ, SEYRANCIK mahallelerinde A.SELAHATTİN BAYSAL CD., AHMET HAMAMCIOĞLU SK., ERDEMLER SK., ERKAY SK., GONCA SK., HAMAM SK., HAVLU SK., KATİPLER SK., KAYACIK SK., KÖPRÜBAŞI SK., KURAN KURSU SK., KURTLAR SK., KUZEY SK., KUZYAKA SK., NİSAN 17. SK., SİVRİCEALTI SK., SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 16 Ocak Salı 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100. YIL, KURTLAR mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, KURTLAR KÖYÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.