16 Ocak İSTANBUL BAKIRKÖY elektrik kesintisi: BAKIRKÖY ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İSTANBUL BAKIRKÖY ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAKIRKÖY ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAKIRKÖY mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.