16 Ocak İSTANBUL BEYOĞLU elektrik kesintisi: BEYOĞLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İSTANBUL BEYOĞLU ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYOĞLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYOĞLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, ARAPZADE DERGAHI, BÜYÜK YOKUŞU, CENDERE, DARBUKA, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HOCA, HİLAL ÇIKMAZI, KAN KARDEŞİ, MERTEK, SAHAF CAMİİ, SAHAF KUYUSU, YENİ İSHAK, YÜREK ÇIKMAZI, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İLHAM, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CAMİ sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 16/01/2024 10:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.