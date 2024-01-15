16 Ocak İSTANBUL ZEYTİNBURNU elektrik kesintisi: ZEYTİNBURNU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:56

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:56

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ZEYTİNBURNU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte ZEYTİNBURNU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 29/2., 65/10., 65/11., 65/8., BEKİR SUBAŞI, MERV sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., G/4., G/7., ŞEHİT ERKAN ALYANAK sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56., BEKİR SUBAŞI sk / YEŞİLTEPE mah 55/4., 56., 56/1., 56/3., 56/6. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YEŞİLTEPE mah 263., 52/10., 52/7., 52/8. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.