16 Ocak İZMİR BAYRAKLI elektrik kesintisi: BAYRAKLI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İZMİR BAYRAKLI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BAYRAKLI'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte BAYRAKLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
İZMİR BAYRAKLI ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BAYRAKLI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BAYRAKLI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU; , İSİMSİZ182, YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU MH.; 247. SK., 248. SK., 249. SK., 249/1. SK., 249/2. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ADALET; 1643/28. SK., 1643/29. SK., 2084/8. SK., 1643/28. SK., 1643/29. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ; , 601, 617. SK., 617/5. SK., 601, , 601 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ MH.; 616/5, 616/7. SK., 617/6. SK., 617/7, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, 608. SK., 609. SK., 610. SK., 612. SK., 616. SK., 616/1. SK., 616/2. SK., HASAN BAĞIRA elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEKULE; , , 1643/33. SK., , , 2084/8. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEKULE MH.; HASAN BAĞIRA, 1643/30. SK. elektrik kesintisi yaşancaktır
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