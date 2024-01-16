16 Ocak İZMİR KARŞIYAKA elektrik kesintisi: KARŞIYAKA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 00:03

Güncelleme: 16.01.2024 - 00:03

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARŞIYAKA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARŞIYAKA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-01-16 2024-01-16 01:30:00.000-2024-01-16 01:45:00.000 saatleri arasında BAHÇELİEVLER; , 1671/4. SK., 1705. SK., 1706. SK., 1849/5. SK., 1849/6. SK., 1849/8. SK., 1851. SK., 1851/1. SK., 1851/10. SK., 1851/11. SK., 1851/12. SK., 1851/13. SK., 1851/14. SK., 1851/15. SK., 1851/16. SK., 1851/2. SK., 1851/3. SK., 1851/4. SK., 1851/6. SK., 1851/7. SK., 1851/8. SK., 1851/9. SK., 1852. SK., 1859. SK., CAHİT ATAY SK., CEVDET BİLSAY CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞEHİT İBRAHİM ER, ŞEHİT İBRAHİM ER SK., ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., ŞEHİT POLİS KOM. YRD. ZÜBEYİR DURGAY PARKI İÇİ YOL, TOKADIZADE ŞEKİP BEY PARKI İÇİ YOLU, YAŞAR AKSOY SK., ZÜBEYDE HANIM elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında DONANMACI; , SANCAR MARUFLU, YALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında DONANMACI MH.; 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728. SK., 1732. SK., 1733. SK., 1734. SK., 1735. SK., 1737. SK., 1737/1. SK., 1739. SK., 1740/1. SK., 1741. SK., ÇEVİK ERSİN TEMEL, FAZIL BEY CD., HİLMİ ZİYA APAK SK., HÜSEYİN ÇAĞLAYAN SK., KEMAL PAŞA CD., KEMALPAŞA, OSMAN BEY PARK İÇİ YOLU, OTOPARK, PARK İÇİ YOLU, SALAH BİRSEL SK., ULVİ BAŞMAN, ULVİ BAŞMAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında TUNA; , İSİMSİZ22, YALI elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında TUNA MH.; 1690. SK., 1710. SK., 1712. SK., İBRAHİM YILMAZ SK., KARŞIYAKA VAPUR İSKELESİ, KEMAL PAŞA CD., KEMALPAŞA, SALAH BİRSEL SK., TİYATRO, TİYATRO SK. elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR MH.; ERKİN USMAN SK. elektrik kesintisi yaşancaktır