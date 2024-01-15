16 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

KOCAELİ ilinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde AKKOÇ SK., AKYOL SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., AYTEPE SK., BAYIR SK., BAYRAM SK., BEYAZ GELINCIK, BILDIRCIN SK., ÇAYIR SK., DOĞA SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERMAN SK., ESENYEL SK., EYLÜL, EYLÜL SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEDİZ SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., IŞIL SK., KAFKAS SK., KARACA SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., KOZA SK., KUMRU SK., MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ SK., ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SARI LALE SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE, TEPE SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BEYAZ GELİNCİK SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, GEYİK SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde GEZER SK., ISIL, NARLI SK., SARI LALE, UFUKHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 11. SK., 9. SK., ANIL SK., ASIM AMCA, AZRA SK., DUMLUPINAR SK., DURAK SK., GEBEŞ SK., GENÇLİK CD., HAKAN SK., İLBEY SK., KANAL SK., KANARYA SK., KAPTAN CD., KARANFİL SK., KAYALIK SK., KERPE LIMAN, KERPE MARTI, KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MANOLYA SK., MARTI SK., MERDİVEN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., CEMRE SK., DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., ERAY, ERAY SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., İMALAT SK., KADIRGA SK., KEVSER SK., NIHAN, NİHAN SK., SARAÇOĞLU SK., TEPEÜSTÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALI ÇAVUS, D-130 KARAYOLU CD., ESKİ BAĞDAT CD., HARPUT, HARPUT SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI SK., KÖRFEZ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., MAZLUM SK., MERKEZ SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALİPAŞA mahallelerinde ADNAN MENDERES BULVAR, FINDIK SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HOCA AZİZ BEY SK., KAVAKLAR CD., ŞEHİT ERGÜN OLCAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde ÖZ SİPAHİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALKAN SK., ATATÜRK CD., AZRA ARAT SK., ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FUŞYA, KADER SK., LEYLAK SK., MELEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ mahallelerinde 15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 45.İSİMSİZ SK, ALI ÖRDEM, CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FATİH. CD., GÜNES, KAYIN AGACI, KOCAPINAR SK, MANDALINA AGACI, ÖMÜR SK., PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİT, KÖRFEZ mahallelerinde ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde AZİZ KAYA SK., BEREN SK., EMİN SİPAHİ SK., MUSTAFA ÇALIK, MUSTAFA ÇALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde ALİ ÖRDEM CD., FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, ÖRNEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ALİ AĞA SK., ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESERTEPE SK., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENI, YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1126. SK., 1127., 1129., 1140., 1145., 1145. SK., 1146., 1146. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE mahallelerinde ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETIYE, NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE, ŞİRİNSULHİYE ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TEPELİ SK, TEPELİ SK., VAROL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., SEDEF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MAŞUKİYE mahallelerinde KERVANDERE SK., KIROĞLU SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1., 117/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 421. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 458., 458. SK., 459. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 485/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510., 510. SK., 56/1., 561., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66. SK., 66/1., 67., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ADALET, ADALET SK., AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BOSTAN SK., CANSU SK., CİVAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., GÜNAY, GÜNAY SK., KALENDER SK., KILIM, KİLİM SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., TURNA SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PİRİ REİS mahallelerinde ALİBABA SK., ATMACA, ATMACA SK., BATTALGAZİ CD., BERİL SK., EGEMEN SK., ERASLAN SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HANDE, HANDE SK., HARUN SK., İLKNUR SK., İNÖNÜ CD., KADER, MAKUL SK., MERAL, MERAL SK., MUKADDES SK., NURSU SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SELALE, ŞELALE SK., TASLIMAN, TUZLA, TUZLA CD., UGURLU, ÜLKÜ SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.