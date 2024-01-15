16 Ocak KOCAELİ İZMİT elektrik kesintisi: İZMİT ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

KOCAELİ İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİT ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİT mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., CEMRE SK., DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., ERAY, ERAY SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., İMALAT SK., KADIRGA SK., KEVSER SK., NIHAN, NİHAN SK., SARAÇOĞLU SK., TEPEÜSTÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde ALI ÇAVUS, D-130 KARAYOLU CD., ESKİ BAĞDAT CD., HARPUT, HARPUT SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI SK., KÖRFEZ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIZLI, SERDAR mahallelerinde ARIZLI, ARIZLI CD., CEVİZLİK SK., DEĞİRMENDERE SK., EVLİYA SK., GÖLCÜK SK., HARMAN, HARMAN SK., MAZLUM SK., MERKEZ SK., ÖMERLİ SK., PINAR, PINAR SK., TARÇIN SK., UMUT SK., YAĞMUR SK., YARENLER SK., YENIDOGAN, YENİDOĞAN SK., YENİDOĞAN. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA, M.ALİPAŞA mahallelerinde ADNAN MENDERES BULVAR, FINDIK SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HOCA AZİZ BEY SK., KAVAKLAR CD., ŞEHİT ERGÜN OLCAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde ÖZ SİPAHİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALKAN SK., ATATÜRK CD., AZRA ARAT SK., ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FUŞYA, KADER SK., LEYLAK SK., MELEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ mahallelerinde 15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 45.İSİMSİZ SK, ALI ÖRDEM, CEVİZ AĞACI, ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FATİH. CD., GÜNES, KAYIN AGACI, KOCAPINAR SK, MANDALINA AGACI, ÖMÜR SK., PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDİT, KÖRFEZ mahallelerinde ANKARA KARAYOLU, ANKARA KARAYOLU CD., D-100 KARAYOLU CD., GAZANFER BİLGE BULVAR, İZZET UZUNER SK., SEHIT RAFET KARACAN, ŞEHİT RAFET KARACAN BULVAR, YÜCE RIFAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde AZİZ KAYA SK., BEREN SK., EMİN SİPAHİ SK., MUSTAFA ÇALIK, MUSTAFA ÇALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde ALİ ÖRDEM CD., FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, ÖRNEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.