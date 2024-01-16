16 Ocak MANİSA TURGUTLU elektrik kesintisi: TURGUTLU ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA TURGUTLU ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. TURGUTLU'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte TURGUTLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA TURGUTLU ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında TURGUTLU ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte TURGUTLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 18:00:00.000 saatleri arasında IRLAMAZ; , IRLAMAZ, Irlamaz köy içi, İSİMSİZ13, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ41, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74 elektrik kesintisi yaşancaktır
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