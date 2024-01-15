16 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 23:55

Güncelleme: 15.01.2024 - 23:55

SAKARYA ilinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/8, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, ŞAHMELEK, YENİCE mahallelerinde ALTAY SK., ANKARA, ANKARA CD., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., ERGENEKON CD., FATİH CD., GÜZEL, GÜZEL SK., HAYAT SK., IMREN, KARACA, LOJMANLAR SK., MALAZGIRT, NEŞE SK., ORMAN YOLU, SAĞLIK SK., SIFA SK., ŞEN SK., ŞİFA SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL CD., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ, ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde AGA, AGA SK., AĞA SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., BAHARİYE SK., BAŞAR SK., BEYAZIT SK., DERE SK., GÜNEY SK., HÜDAVENDİGAR SK., İNCİ SK., KEPEKLI CD., LİSE SK., MENEKŞE SK., MUSUL SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., NAMIK KEMAL SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CD., ORHANGAZİ SK., ŞEHİT MEHMET YÜKSEL SK., TARLA ÇIKMAZI SK., UMURBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EPÇELER mahallelerinde BEYZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, SARIGAZI, SARIGAZİ, TEPECİKLER, UMURBEY mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1004. SK., 1005. SK., 1006., 1007., 1008., 1009., 1013., 1015., 1016., 1024., 1032., 4301., 4711., 4717., 4718., 4722., 4727., AYVAZ, AYVAZ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BAYAT SK., ÇEVRE, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., FATİH SK., GAZİ DERVİŞ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜL_1, GÜNERLER, GÜNERLER SK., KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., KIRGIZ, KIRGIZ SK., KUTSİ BEY SK., OSMANLI KONUTLARI 1 ETAP İÇİ Y, ÖZBEK, ÖZBEK SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, SOGANLIK, SOĞANLIK SK., SÜLEYMAN ŞAH SK., SÜLEYMANŞAH SK., ŞEYH EDABALI CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞEYH EDEBALİ SK., TURGUT REİS SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY_1, YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, DEFNE, DEFNE SK., DERELI, DERELİ SK., DOLUNAY SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FASIL SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., YAKUT SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EKİNLİ, KÜPÇÜLER, TABAKHANE mahallelerinde 3003 SK., 4003 SK., 4004 SK., 4006 SK., 4007 SK., 4011 SK., 4015, 4015 SK., 4017, 4017 SK., 4019 SK., 4020 SK., 4021 SK., 4024 SK., 4037, EKİNLİ SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 1151. SK., 8066 SK., 8070, 8070 SK., 8071 SK., 8072 SK., 8073 SK., 8074 SK., 8078 SK., D-100 YAN YOL_1, D-100 YANYOL CD., ULUYOL, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DILMEN, DİLMEN, GÜLLÜK mahallelerinde 6030 SK., 6032 SK., 6034 SK., 6046, 6047 SK., 6053 SK., 6055 SK., 6056, AKŞEMSETTİN CD., TEKEOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181 SK., 1183, 1183 SK., 1236, 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1250 SK., 1286, 1286 SK., 1288 SK., 1290 SK., 1292 SK., 1294, 1294 SK., 284.Sk, 294.Sk, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 394. SK., 396. SK., ALTINOVA KOOPERATİF SİTESİ İÇİ, ÇARK CD., KETEN SK., MEHMETÇIK, ŞAFAK SK., YAĞIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 16 Ocak Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 133. SK., MEDENIYET, MEDENİYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARDELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, NEVİYE mahallelerinde ÇETİN CD., EŞREF SK., KOSAVA SK., OSMANGAZI, SELİMİYE CD., SERDAR SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ASYA SK., AY SK., AYAZ SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DORUK SK., DURMAZ, ECRİN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜN, IŞIK SK., İRFAN, MEHTAP, MİDYAT SK., MÜGE, ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, REZZAK, SEHER, SEHER SK., SONGÜL, ŞİMŞEK SK., UFUK, ÜNAL, ÜNLÜ, YANYOL SK., YENIAY, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 16 Ocak Salı 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ALEV SK., ARİF BEY CD., AYYILDIZ, BATUHAN SK., BULUT SK., DUMAN SK., FERHAT SK., GÜN SK., IRFAN, ISIK, KASIRGA SK., KUDÜS CD., LEYLEK SK., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MINA, PUSULA, SAMANYOLU SK., SARRAF, SEMA SK., SITELER, TAN SK., TUFAN, TUFAN SK., UFUK SK., YENIGÜN, YILDIRIM SK., YILDIZ, ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.