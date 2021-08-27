Sigara istedi, canından oldu!
Konya'da 16 yaşındaki bir çocuk, kendisinden sigara istemesi üzerine tartıştığı 18 yaşındaki Özgür Koyun'u bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte cadde üzerinde yürüyen Özgür Koyun, karşısından gelen tanımadıkları H.Y.'den sigara istedi. Ardından Özgür Koyun ve arkadaşı ile H.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., yanında bulundurduğu bıçakla Özgür Koyun'u kalbinden bıçakladıktan sonra kaçtı.
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Özgür Koyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kavga sırasında Özgür Koyun'un yanında olan arkadaşının ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı H.Y.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı.
Yaşının küçük olması nedeniyle suça sürüklenen çocuk olarak hakkında işlem yapılan H.Y., adli makamlara sevk edilmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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