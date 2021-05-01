16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:11

Olay, 18 Nisan’da Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.A.Ç. (16) cadde üzerinde husumetlisini görünce, belindeki silaha sarılarak, rasgele ateş etmeye başladı. Bu sırada caddede alışveriş yapmak için yürüyen M.A.Y. (48) ve E.G. (48), M.A.Ç.’nın tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, ateş eden M.A.Ç. (16) olaydan sonra yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları ise güvenlik kamaralarına yakalandı. Görüntülerde şüpheli M.A.Ç’nin tabancayı belinden çıkararak ateş ettiği, üst üste ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor. Aynı zamanda görüntülere, zanlı ateş ettiği sırada arkasında elleri cebinde yürüyerek geçen gencin rahat tavırları ve sakinliği dikkat çekiyor.



